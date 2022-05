A Rimini apre il chiosco firmato da Rinaldini Il sindaco “importante la sinergia tra pubblico e privato”

Un pezzo di Rimini restituito alla città che da domani prenderà per la gola turisti e cittadini, con l'inaugurazione del nuovo chiosco a fianco di Castel Sismondo. Una certificazione di qualità il nome dello chef e maestro pasticcere Roberto Rinaldini che si è aggiudicato la procedura negoziata con il Comune di Rimini per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande nella struttura. Figlio di albergatori, due volte Campione del Mondo di Gelateria, Pasticcere dell’Anno e membro Relais Desserts, associazione francese che riunisce i cento migliori pasticceri al mondo, che conta di portare presto a Rimini, conosce il significato di accoglienza, ed è deciso a tradurla anche nei sapori dello street food.

"Stiamo vivendo una rigenerazione della città, che allontana l'immagine di Rimini solo ombrellone e spiaggia" dice il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Il primo cittadino ribadisce l'importanza, in questo percorso, della sinergia tra pubblico e privato

Nel video l'intervista a Jamil Sadegholvaad sindaco di Rimini ed a Roberto Rinaldini, maestro pasticcere

