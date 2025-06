10 GIUGNO A San Marino arriva NEXT: l'evento per ragionare sul turismo di domani Appuntamento di livello internazionale che riunisce illustri ospiti e relatori sulla scia del Convegno "Turismo per tutti" del novembre 2023

NEXT non a caso, perché si ragiona sul turismo che verrà; le dinamiche emergenti, strategie, investimenti che stanno ridelineando il settore turistico globale. La prima edizione di questo Forum sulle traiettorie turistiche innovative, organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con il Ministero del Turismo italiano, le Regioni Emilia-Romagna e Marche, ambisce a diventare appuntamento fisso di alto confronto per operatori, accademici, istituzioni, investitori e giornalisti.

Il tramite ideale per continuare ad esprimere le potenzialità del progetto Tavolo Turistico Territoriale “The Lovely Places”. 120 i Comuni invitati. L’appuntamento è per martedì 10 giugno dalle 9.30 alle 13.30 al Kursaal. Previsti gli interventi di illustri ospiti a partire dal Ministro Daniela Santanché che parlerà della collaborazione tra Italia e San Marino in materia turistica; Pablo Diaz-Rato Corchado, Specialista di Progetto Senior all'interno di UN Tourism; Eduardo Santander, Ceo della European Travel Commission e punto di riferimento per il Titano. E poi l’On. Gianluca Caramanna, Consigliere Ministero del Turismo, la Presidente ENIT Alessandra Priante; Marco Zela, Head of Communication – Corporate RAI, il giornalista e conduttore tv, Osvaldo Bevilacqua e tanti altri. "L'obiettivo principale di questo forum - anticipa il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - è quello di condividere dei progetti o una promozione turistica con le zone limitrofe e questo è quello che siamo riusciti a fare in questi anni, portando a casa per la verità anche diversi bandi di carattere europeo, passando per l'European Travel Commission e quindi è la politica che si muove verso altri territori e include, siamo assolutamente inclusivi. E' già è stato detto in più di una occasione, il turismo non ha confini, dobbiamo iniziare a tracciare ponti e non creare in qualche modo barriere o comunque tendere a chiudersi, noi ci siamo da subito aperti. Il Covid, questo ce l'aveva insegnato. Da non dimenticare anche l'invito che abbiamo voluto fare ai giornalisti e che varrà anche come accredito vero e proprio per la Formazione Professionale Continua. Int Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo

Il tutto sarà articolato in 5 panel che spaziano dalla sinergia territoriale alla comunicazione turistica; dal dialogo tra turismo del cinema e produzioni Tv alla rigenerazione urbana; fino ad una visione europea sul turismo sostenibile. Si guarda oltre insomma per anticipare tendenze ed esigenze. Spicca la lectio magistralis del prof. Bernard Cova, (KEDGE Business School e Università Bocconi di Milan), per riflettere sui temi della decelerazione e disconnessione come nuovi sbocchi per il marketing dell’esperienza spirituale. "Ogni forma di turismo - ricorda Pedini Amati - ha una propria capacità di incuriosire o di muovere le persone".

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo con delega all'Informazione.

