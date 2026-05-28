A San Marino il Presidente dell'Organizzazione Europea dei Brevetti, Antonio Campinos

Un ampio confronto frutto di una cooperazione duratura nel tempo, suggellata con la firma nel 2025 dell’Accordo per potenziare il sistema brevettuale nazionale e favorire uno scenario di innovazione e competitività di livello internazionale. Con la visita ufficiale del Presidente dell’Organizzazione Europea dei Brevetti António Campinos, San Marino rafforza il proprio ruolo nel sistema europeo della proprietà industriale. Al centro dell'incontro con i Segretari di Stato Luca Beccari e Rossano Fabbri le prospettive future di collaborazione con l'EPO, di cui il Titano è Paese aderente dal 2009: espresso particolare apprezzamento per gli strumenti di digitalizzazione messi a disposizione a supporto dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, diretto da Silvia Rossi. Toccato anche il tema dell'armonizzazione normativa con l’Unione Europea, processo ineludibile in vista dell'accordo di associazione.

"La protezione della proprietà intellettuale - ribadisce il Segretario di Stato Fabbri - per noi è un target, un asset fondamentale. Noi abbiamo tantissima economia che si sviluppa nel mondo industriale e questo implica una protezione integrale nel mondo che ci circonda dei nostri marchi e dei nostri brevetti. Stiamo percorrendo una strada che ci porterà alla piena integrazione, - aggiunge - che vuol dire essere messi nelle condizioni di avere tutti gli strumenti degli altri Stati che ci circondano e del mercato, non ultimo il percorso di integrazione che ci permetterà di essere inseriti a pieno titolo anche nel brevetto europeo unitario".

Nell'udienza concessa dalla Reggenza, il Presidente Campinos ha evidenziato come il Paese abbia “dato un prezioso contributo al sistema EPO, rafforzando la certezza del diritto e la cooperazione, elementi essenziali per il fiorire dell'innovazione”. “Siamo pronti – ha aggiunto – a sostenere San Marino nel consolidamento del proprio ecosistema dei brevetti e ad aiutare gli innovatori a commercializzare e ampliare le loro tecnologie con fiducia”.

In un'epoca di economia globale, un tema che sottende una volta di più il ruolo centrale del multilateralismo legato al valore fondamentale dell'ingegno umano. Per i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, servono “risposte coese” per affrontare le sfide: “Siamo consapevoli – affermano – che l'avvento dell'Intelligenza Artificiale, delle tecnologie quantistiche e delle biotecnologie avanzate sta ridefinendo i confini stessi della brevettabilità. Siamo certi che l'EPO saprà guidare questa evoluzione”.

Nel video l'intervista a Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l'Industria.