A San Marino le famiglie spendono meno, trend confermato dalla Smac

A San Marino le famiglie spendono meno. L'analisi in prima pagina sul settimanale economico Fixing. Le famiglie spendono meno, sia internamente che esternamente. Il trend di contrazione dei consumi, scrive il settimanale economico Fixing, rilevato anche dalla Smac, che festeggia i suoi primi dieci anni con una diminuzione dell'utilizzo della carta nel circuito 'scontistica'. Negli ultimi 5 anni – si legge- le transazioni si sono contratte del -4,7%: motivo che risiederebbe nella fuoriuscita degli esercenti dal circuito promozionale. La contrazione dei consumi registra complessivamente 3 punti percentuali; dall’analisi sui risparmi è emerso che, rispetto al 2016, il numero di famiglie dedite al risparmio è diminuito (52,9% del totale) ed è anche diminuita la percentuale di reddito medio risparmiato (pari al 22,1%). Ma su cosa 'tagliano' le famiglie sammarinesi? Riduzione incisiva, nei poco più dei 2 mila 400 euro che è la somma stimata nel 2017, ultimo dato disponibile (fonte UPECEDES), in pasti fuori casa (-8,6%), istruzione -6,8%, molto più contenuto quello sulle vacanze -2,9%. Fuori territorio si spende soprattutto, per quanto in diminuzione, per ricreazione e spettacoli e abbigliamento e calzature. Tornando all'andamento Smac, indicatore importante anche perché varato nel 2008 dal Congresso proprio per mantenere elevato il livello dei consumi, una volta esclusa la categoria carburanti segna il -3% degli importi transati ed un -7% delle transazioni vere e proprie. Non sono ancora pubblici invece i ricavi per la cosiddetta Smac Card fiscale. Uno strumento che andrebbe ripensato e rilanciato, visto questa parabola decennale, sul quale il Governo ha un progetto in fase di ultimazione.