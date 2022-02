LAVORI PUBBLICI AASLP: martedì riprende il confronto sul contratto dei salariati. All'esame anche il progetto riorganizzativo

L'incontro con le Segreterie di Stato competenti si farà martedì 8 marzo. Il confronto sul progetto riorganizzativo dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici riprende questa volta con in mano il testo scritto. Sindacati tutti compatti nel ribadire l'urgenza di attivare, al contempo, un tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro della categoria. “Tabelle retributive ferme da oltre 10 anni – fa notare la Csu – si tratta di retribuzioni tra le più basse dell'intero mondo del lavoro sammarinese”. “Il rinnovo dei contratto dei salariati AASLP non può più essere una questione marginale”– incalza l'Usl.

Tornando al progetto riorganizzativo, in attesa della discussione fra le parti poche le anticipazioni se non che il nuovo modello, redatto dalla Direttrice Giuliana Barulli, disegna il fabbisogno minimo dei salariati chiamati a comporre le squadre operative, “oltre a questo – spiega – l'Azienda dovrà impostare poi le proprie attività tramite appalti esterni”. L'idea di base è comunque quella di fissare una soglia al di sotto della quale non scendere “per garantire la necessaria operatività”. Numero minimo che si aggirerà intorno alle 140 unità, suddivise tra settore edilizio e tecnologico; viabilità e bonifica; sezione manifestazioni e traslochi; verde pubblico. Verrà in parte potenziata la squadra edilizia così come quella degli scalpellini e restauratori, così da poter dar seguito “con le proprie maestranze alle attività già avviate di restauro e pulizia delle fortificazioni del centro storico di San Marino Città”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: