AASS: abilitato il pagamento delle fatture con Smac Card per gli utenti morosi

In vista dell’annunciato accredito sulle Smac Card dei rimborsi Igr, l'Azienda di Stato per i Servizi conferma che da luglio scorso è possibile pagare le utenze presso la propria sede con la carta. Tuttavia, sulla base dell'accordo siglato con le associazioni dei consumatori, la cassa interna all'Azienda resta riservata ai soli utenti morosi. In altre parole si possono pagare soltanto le fatture scadute da più di 15 giorni, quindi con l’applicazione di una indennità di mora sull’intero importo. Tutti coloro che non hanno optato per la domiciliazione bancaria possono pagare in banca o negli uffici postali.