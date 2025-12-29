Aass acquisisce società informatica: obiettivo creare un data center pubblico al 100 per cento

L'Aass diversifica ulteriormente le sue attività con l'acquisizione della I.e.S. SpA: impresa già operante sul Titano nel settore dell'informatica applicata ai servizi bancari digitali. Obiettivo: farla diventare al 100 per cento sammarinese e impiegarla nel progetto di digitalizzazione della PA.
L'Azienda dei servizi aveva già delle quote della I.e.S. (il 42 per cento) e subentra acquistando l'intera società. Il 58 per cento apparteneva invece alla Cabel Holding. Costo: 900mila euro, come si legge in una recente delibera del Congresso di Stato. Nelle scorse ore, in base a quanto si apprende, il passaggio per l'acquisizione delle quote nella sede dell'Avvocatura dello Stato.
La trattativa era aperta da tempo e, in questo modo, l'Aass aumenta il suo ventaglio di servizi 'multiutility', dopo l'energia, i trasporti, la rete fognaria, fino al macello pubblico. L'acquisto della società, spiega il segretario di Stato con delega ai rapporti con l'Azienda dei servizi, Alessandro Bevitori, si inserisce in un discorso più ampio: nel processo di digitalizzazione del Paese utilizzando un archivio dati gestito totalmente sul Titano. Un'attività strategica di questo tipo, sottolinea Bevitori, “deve essere sammarinese al 100 per cento, con un data center in territorio”. Intanto si lavora per individuare il nuovo direttore dell'Aass: il bando di selezione pubblica scade il 30 dicembre.