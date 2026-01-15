TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:40 Stop al contributo sulla Smac per i profughi ucraini, al lavoro per accogliere anche i palestinesi 17:40 Crisi internazionali: dall'Ucraina alla Groenlandia, sempre più distante Washington dall'Europa 17:20 Virtus, Guiducci: "Piscitella acquisto in prospettiva, ora siamo a posto. Scappini? Credo che resterà" 16:56 La PRIMAVERA di Vivaldi è cinema in musica per orfane 16:39 Dakar, tappa 11: Al-Attiyah a due stage dalla vittoria, Benavides in vetta tra le moto 16:34 Commissione mista sull'Accordo Ue: unità di intenti politica-categorie, ma viene chiesta maggiore condivisione 14:52 Crans-Montana: i titolari addossano la colpa alla cameriera 13:42 ISS, attivo l'ambulatorio per studio e monitoraggio dei tumori 09:35 "Trump e la Groenlandia? Prima ilarità, ora preoccupazione e rabbia" 07:50 Svelato il calendario dei rally a San Marino: si va da marzo a ottobre
  1. Home
  2. News
  3. Economia

AASS chiarisce una vicenda citata dalla stampa ed esclude rincari in bolletta

L'Azienda sottolinea al contempo come si stia accelerando su progetti strutturali per l'incremento della produzione interna e l'integrazione di nuove fonti

15 gen 2026
AASS chiarisce una vicenda citata dalla stampa ed esclude rincari in bolletta

Intervento dell'Azienda per i servizi; a seguito di notizie di stampa - riguardo la gestione dei costi di trasporto dell'energia elettrica -, dove veniva citata in particolare una recente sentenza del Tar della Lombardia. Non “deve essere interpretata come l'annuncio di imminenti rincari in bolletta”, rassicura AASS; sottolineando piuttosto come l'azione legale intrapresa dall'Azienda si inserisca in una strategia di lungo periodo volta proprio a ottenere rimborsi e neutralizzare costi considerati non dovuti. Nell'ambito di questo percorso – si sottolinea – si sta valutando anche il ricorso al Consiglio di Stato. L'obiettivo resta invariato: “stabilità e competitività dei costi”. Da qui la riferita contestuale accelerazione su progetti strutturali per l'incremento della produzione interna e soluzioni quali l'impianto fotovoltaico nel Bresciano. Si punta insomma a “ridurre la dipendenza dalle variabili” dei mercati per una maggiore tutela di famiglie e imprese.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Economia