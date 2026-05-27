AASS punta sul capitale umano: avviata la formazione interna del personale

Obiettivo: consolidare le competenze gestionali e relazionali dei quadri intermedi, pilastro della macchina operativa statale, per poi estendere progressivamente il percorso a tutta la struttura nei prossimi mesi. La scommessa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, impegnata nella prima sessione del piano annuale di formazione interna, parte proprio dai dipendenti inquadrati ai livelli più alti e le posizioni organizzative.

In cattedra, la Klinconsulting di Walter Klinkon, realtà di primo piano nella formazione executive. Al centro, i nodi della vita aziendale. Focus su capacità di delega, ottimizzazione della comunicazione interna, leadership e team building ovvero l'abilità di creare spirito di squadra. Il Segretario di Stato al Lavoro con delega all'AASS, rimarca il valore strategico dell'aggiornamento professionale, nel pubblico e privato. "Ci tengo veramente a ringraziare l'Azienda, tutto il Consiglio di amministrazione col Direttore Generale che ha promosso questa iniziativa, - dice Alessandro Bevitori - far crescere il nostro management, far crescere le nostre professionalità, sicuramente un investimento sul futuro".

“Rafforzare la capacità di delega e la leadership dei nostri funzionari significa rendere l'intera azienda più agile ed efficiente, - commenta il Direttore Generale AASS, Marcello Forcellini - abbattendo gli steccati tra i settori per muoverci come un unico organismo orientato all'eccellenza operativa”. Promuovere una cultura della collaborazione - viene evidenziato - strettamente orientata al bene comune è, dunque, il cardine dello sviluppo e del benessere del Paese. "Si riverbererà in una maggiore efficienza nelle funzioni che ciascuno ha all'interno dell'Azienda - osserva Renzo Giardi, Presidente del Cda - e produrrà anche degli effetti positivi nel rapporto che l'Azienda ha con i propri utenti nel soddisfare le loro esigenze, nel chiarire gli aspetti che magari potrebbero essere un po' più critici, un po' più fuori dalla portata della conoscenza di ciascun utente e questo naturalmente ci conforta e ci impegna nel proseguire su questa strada".