ABS: rammarico per l'andamento del dibattito politico sulla cartolarizzazione degli NPL L'Associazione Bancaria - promotrice del progetto – interviene con una nota, per togliersi qualche sassolino dalle scarpe

Chi invoca l'internazionalizzazione della Repubblica deve “rimanere coerente”, sottolinea l'Associazione Bancaria. Che prende atto con rammarico del dibattito politico piuttosto acceso, che ha accompagnato il progetto di cartolarizzazione dei crediti non performanti. Sarebbe dovuto essere “di sistema” - si legge in una nota inviata ai Capigruppo consigliari -; attuativo di una legge, quella del 2021, approvata a “larga maggioranza”. “Spiace”, invece, “constatare come l'arco consigliare si sia profondamente diviso”.

Una presa d'atto dunque di quanto emerso in Commissione Finanze e nel corso della sessione parlamentare. Perplessità, polemiche, richieste di modifica, in vista della ratifica del decreto. Da qui il disappunto di ABS, che ritiene paradossale come a fronte di una opposizione interna definita “incomprensibile”, il progetto abbia invece riscosso consensi presso i mercati di capitali.

Nel comunicato si respinge poi l'equiparazione della Garanzia dello Stato ad una “taciuta forma di aiuto pubblico al settore bancario”. Si rimarca piuttosto come sia concessa a titolo oneroso, con un premio determinato dallo stesso Congresso. Si ricorda il giudizio “favorevole” del Fondo Monetario. “Mercato”, del resto, la “parola chiave”.

Posto l'accento inoltre sui “previsti controlli interni” - incluso quello di Banca Centrale -, e sulla “assoluta indipendenza” degli Advisors; oltre alla sottoposizione del progetto – “su base volontaria” - al giudizio delle agenzie di rating. Non ha dubbi, ABS, sull'efficacia sistemica dell'operazione NPL: “consentirà – si rimarca – la riorganizzazione ed il rilancio dell'intero sistema bancario.

