ABS sospenderà rate dei mutui fino al 31 dicembre

Abs è pronta a mettere in campo iniziative a sostegno di famiglie ed imprese come la sospensione fino al 31 dicembre del pagamento delle rate dei mutui e dei canoni dei leasing; finanziamenti agevolati e sospensione per due mesi dell’applicazione delle commissioni su prelievi Bancomat. Le Banche associate, inoltre, hanno messo a disposizione della Protezione Civile gli immobili di proprietà che dovessero essere necessari per meglio fronteggiare la situazione d’emergenza. La priorità rimane la tutela della salute pubblica: lo hanno ribadito tutti i partecipanti al tavolo per l'emergenza promosso dal Governo.

Sono ore di incontri serrati con gli sforzi in questa prima fase concentrati sul contenimento della diffusione del virus e dunque sull’individuazione di quegli strumenti che possano permettere una riduzione delle presenze sui posti di lavoro. Si ragiona sull’introduzione di un provvedimento legislativo ad hoc per l’ammissione all’utilizzo della Cassa integrazione guadagni. Sul tavolo del Congresso bozze di decreti su cui confrontarsi con il sindacato. “ Si sta cercando di equiparare i settori pubblico e privato per limitare fortemente la mobilità dei lavoratori”, dice il Segretario Teodoro Lonfernini. Si chiede il contributo di tutti in termini di idee e suggerimenti. L’Associazione Bancaria Sammarinese ha quindi illustrato una serie di interventi mirati a contrastare il problema della scarsa liquidità e che sono ora all’esame della Banca Centrale.