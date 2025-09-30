TV LIVE ·
"ABS Studi e Dibattiti": iniziativa editoriale dell'Associazione Bancaria Sammarinese

Nel primo volume l'intervista al Presidente Abi Antonio Patuelli

30 set 2025
"ABS Studi e Dibattiti": iniziativa editoriale dell'Associazione Bancaria Sammarinese

Presentata l'iniziativa editoriale "ABS Studi e Dibattiti". All’incontro hanno preso parte il Presidente dell’Associazione Bancaria Sammarinese, Federico Gianni, e il Professor Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino che ha illustrato il primo volume della collana con l’intervista al Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli. Il primo volume, disponibile in formato digitale, può essere scaricato dal sito dell’Associazione bancaria sammarinese. L’iniziativa si propone di diffondere online approfondimenti e dibattiti su temi bancari, finanziari, economici e sociali, di interesse generale.




