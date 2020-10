RICETTE ON-LINE Accolta la richiesta delle Federpensionati CSU: arriva il supporto agli anziani da parte del Servizio Territoriale Domiciliare

Accolta la richiesta d'aiuto per le ricette on-line avanzata dalle Federpensionati CSU a favore di anziani sprovvisti di computer o comunque impossibilitati ad accedere al nuovo sistema informatizzato. Il Servizio Territoriale Domiciliare si rende disponibile a ricevere, su prenotazione al numero 0549-994906 presso la propria sede di Dogana (in via L.Valli n.7, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 11.30 e il giovedì anche dalle 15 alle 16.30), i cittadini che intendono usufruire di tale supporto facendo da intermediario per ogni difficoltà.



