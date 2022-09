Accordo Cgil – Csdl: sancita la doppia affiliazione per gli iscritti

Siglato un accordo, a San Marino, tra Cgil e Csdl sulla doppia affiliazione: i lavoratori frontalieri iscritti alle due organizzazioni sindacali sulla base del luogo di lavoro, vengono ora considerati a tutti gli effetti iscritti ad entrambi i sindacati, senza nessuna quota aggiuntiva, potendo così fruire dei rispettivi servizi alle medesime condizioni. Illustrazione e firma dell'accordo nella sala Montelupo di Domagnano dove Enzo Merlini e i dirigenti della Confederazione Sammarinese del Lavoro hanno accolto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Presenti anche i dirigenti delle Camere del Lavoro provinciali CGIL di Rimini, Pesaro-Urbino, Forlì e Cesena, oltre che delle sedi regionali di Emilia Romagna e Marche, firmatarie dell'accordo unitamente al responsabile nazionale dei frontalieri, Giuseppe Augurusa per il dipartimento internazionale della CGIL. L'accordo interessa i quasi 7mila lavoratori frontalieri che risiedono in Italia e lavorano a San Marino e i circa mille residenti sul Titano che lavorano in territorio italiano. Ma anche - spiega una nota congiunta - tutti coloro che hanno proprietà e congiunti in territorio italiano o percettori di prestazioni previdenziali erogate dall’Inps. Potranno poi essere offerti servizi per il pagamento dell'Imu, per l'Isee parificato per gli studenti universitari, per le pratiche di pensionamento in caso di contributi versati in Italia.