Accordo Ponte: i commenti dei sindacati e del Segretario di Stato agli Interni

Le interviste a Enzo Merlini, Milena Frulli, Francesca Busignani, Andrea Belluzzi

In video i commenti dei tre sindacati e del Segretario di Stato agli Interni dopo la firma dell'accordo-ponte.

Enzo Merlini, Segretario Generale Csdl: "Finalmente la classifica, inteso come gli stipendi, si sono mossi, come era doveroso fare, prima di partire sui contenuti normativi e anche di altre parti economiche del contratto . Il governo, con un po' di fatica, alla fine si è convinto, recependo peraltro le percentuali di altri contratti. Chiaramente il 2026 va ancora completato, ma mi sembra che siamo partiti per il piede giusto"

Milena Frulli, Segretario Generale Cdls: "Una boccata d'ossigeno agli stipendi dei dipendenti pubblici e delle loro famiglie. Ricordiamo che il precedente rinnovo del contratto veniva dopo dieci anni di stop, quindi gli stipendi dei dipendenti pubblici avevano subito una battuta d'arresto molto lunga. Logicamente non è la fine del lavoro, è l'inizio, perché poi adesso manca tutta la parte normativa e manca ancora il 2027".

Francesca Busignani, Segretario Generale Usl: "Ci abbiamo messo un po' a arrivare a questo punto, adesso bisogna che lavoriamo in maniera veloce: bisogna che si chiudano i contratti sia della pubblica amministrazione sia dei salariati in maniera giusta per riuscire a recuperare il più possibile il potere d'acquisto. Chiaramente ci saranno delle parti normative che dovranno aiutare i lavoratori a ottimizzare i loro cicli produttivi. Sono fiduciosa che entro fine anno si riesca a chiudere questo contratto"

Andrea Belluzzi, Segretario di Stato agli Affari Interni: ". Abbiamo concordato che riconoscere maggiore potere d'acquisto anche ai dipendenti della pubblica amministrazione fosse una condizione importante per sedersi al tavolo e confrontarsi poi sul contenuto del contratto. Noi abbiamo bisogno di riformare il contratto di lavoro pubblico per puntare su alcuni elementi, valorizzazione delle competenze che abbiamo, garantire loro una maggiore formazione, riorganizzare l'amministrazione, intercettare i giovani che hanno quelle preparazioni che ci servono per poter implementare nel migliore dei modi l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea".







