COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE Accordo San Marino - BYD, Rossano Fabbri: "Grande possibilità per il Titano" Secondo il Segretario all'Industria le "Importantissime sinergie" che si potranno sviluppare tra San Marino e l'azienda cinese "potranno portare la nostra piccola realtà ad essere punto di riferimento mondiale nel campo tecnologico ambientale"

"Entro poche settimane ci sarà la prima convocazione del tavolo di lavoro misto tra autorità sammarinesi e azienda in cui metteremo nero su bianco quali saranno i primi progetti che incardineremo e quali risultati ci aspettiamo da essi. San Marino ha una grande possibilità davanti a se...".

Così il Segretario di Stato per l'Industria Rossano Fabbri commenta l'accordo predisposto con la cinese BYD, colosso cinese dei mezzi elettrici e delle batterie, con una capitalizzazione di 122 miliardi di dollari e una presenza crescente in Europa e nel mondo.

"Abbiamo individuato in BYD - dichiara a San Marino Rtv - un player industriale e tecnologico attivo in molteplici settori strategici quali batterie ricaricabili, sistemi avanzati di accumulo energetici, progettazione e realizzazione di veicoli con particolare focus su automobili elettriche e ibride, autobus, camion e altri mezzi a zero o basse emissioni. La normativa sandbox - sottolinea Fabbri - è alla base della collaborazione. Grazie ad essa infatti, San Marino sta iniziando ad essere territorio d'attrazione per tutte quelle aziende che fanno della ricerca tecnologia il loro primo asset. Con collaborazioni strategiche basate su questi presupposti - prosegue - consentiremo un nuovo posizionamento della Repubblica di San Marino a livello internazionale, proponendoci quale contesto favorevole ai processi di sviluppo economico legati prioritariamente all'applicazione delle nuove tecnologie e allo sviluppo di nuovi ed innovativi settori".

"Se consideriamo - prosegue il Segretario - che BYD è un colosso leader mondiale in vari ambiti tecnologici fra cui anche la produzione di pannelli solari ed è riconosciuto per la sua integrazione verticale e per innovazioni che mirano a guidare la transizione energetica verso la sostenibilità ambientale, capiamo da subito quali importantissime sinergie si potranno sviluppare tra San Marino e l'azienda che potranno portare la nostra piccola realtà ad essere punto di riferimento mondiale nel campo tecnologico ambientale".

"Da ora - arringa il Segretario - si inizia a fare sul serio. Ora dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatti".

