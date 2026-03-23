ACCORDI INTERNAZIONALI Accordo storico tra San Marino e il colosso high tech BYD Tra gli obiettivi la sovranità energetica, l'innovazione tecnologica e la mobilità sostenibile. Alessandro Grosso, Country manager di BYD Italia: "Per la prima volta arriviamo in Ue con tutte le funzioni aziendali insieme"

Dopo l'ok del Governo nei mesi scorsi, al via oggi l'intesa firmata tra il Congresso di Stato e la multinazionale hightech BYD, un accordo quadro che definisce obiettivi comuni e aspetti estremamente significativi per il Titano.

"Sicuramente ci sarà l'aspetto che riguarda il nostro obiettivo di sovranità energetica, di gestione delle reti, quindi tutto ciò che riguarda lo storage, la possibilità di immagazzinare energia", ha sottolineato il Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori, "C'è l'aspetto della mobilità, con tutto ciò che riguarda anche le ricariche e merci, quindi sicuramente un accordo quadro che va a spaziare a 360° su tutto quello che riguarda un po' il settore dell'innovazione tecnologica e delle società ad alto contenuto tecnologico."

BYD è impegnata nelle innovazioni tecnologiche a tutto tondo rappresenta un partner chiave per San Marino che è sempre più proiettata verso il futuro.

"Un accordo molto importante e molto significativo per la Repubblica di San Marino", ha affermato Rossano Fabbri, Segretario di Stato all'Industria, "Un colosso mondiale come BYD si approccia al nostro paese e questo significa avere degli elementi di valore e di competitività che noi intendiamo sempre più promuovere e sempre più valorizzare".

L'accordo quadro firmato dalle Segreterie all'Industria e al Lavoro e dal Country Manager di BYD Italia, identifica alcuni ambiti di intervento, come la normativa sandbox per la sperimentazione tecnologica, il Centro di omologazione di San Marino come strumento a supporto delle attività della multinazionale e progetti strategici per la mobilità e l'energia.

"Sicuramente per noi è un onore aver potuto firmare questo accordo con lo Stato di San Marino ed è anche per noi un banco di prova, perché BYD a livello europeo per la prima volta arriva con tutte le funzioni aziendali insieme, per dimostrare anche in Europa la nostra capacità da un punto di vista di energia sostenibile e salvaguardia dell'ambiente" ha detto al termine della firma Alessandro Grosso, Country manager di BYD Italia.

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