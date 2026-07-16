Accordo UE, ANIS: "Ora IVA e riforme per competere nel mercato unico"

Anis accoglie con immensa soddisfazione lo sblocco dell'impasse sull'accordo Ue, "fondamentale - ribadisce - per l’operatività delle aziende sammarinesi consentendo di superare gli attuali ostacoli legati all’interscambio commerciale nel mercato unico".
Per voce del presidente Emanuele Rossini, gli Industriali lo considerano il punto di partenza di un percorso di modernizzazione interna per rafforzare la competitività del Paese.
Anis rinnova la richiesta di introduzione dell’IVA, ritenuta essenziale per competere ad armi pari e superare definitivamente il problema del T2.