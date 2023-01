Accordo UE e politiche industriali sul tavolo dell'assemblea Anis Neni Rossini: "Sul Des partiranno i confronti, per noi è importante che questo non sottragga attenzione al mondo economia reale"

Politiche industriali ed un piano per l'autonomia energetica. Anis porta in assemblea – alla presenza dei Capitani Reggenti - le istanze delle imprese e fa un focus su uno dei temi più stringenti sul tavolo: l'accordo di Associazione alla UE. "Il grave ritardo di un passaggio obbligato - spiega nella sua relazione introduttiva la Presidente Neni Rossini - si riflette sulle nostre imprese che subiscono oneri e vincoli e non possono beneficiare dei vantaggi”. Il focus scelto da Anis riguarda regole e dinamiche del mercato unico e le potenzialità per le aziende sammarinesi. Su questo la relazione dei due esperti della materia, Carlo Cici e Massimo Fabio. “Servono interventi per sostenere l'economia reale” ha insistito Neni Rossini.

L'ospite istituzionale, il Segretario Marco Gatti, ha portato la visione del Governo ed ha parlato in particolare di revisione IGR e Iva, due temi su cui Anis sollecita da anni. Nelle prossime settimane partiranno i confronti sul DES, pdl arrivato in prima lettura non senza polemiche. “E' una scelta politica che valuteremo - spiega Neni Rossini- non ci coinvolge, per noi è importante che questo non sottragga attenzione al mondo economia reale, alle imprese che ci sono e alle opportunità che l'industria può sviluppare se messa in condizione di farlo”.

Nel video l'intervista al Presidente Anis Neni Rossini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: