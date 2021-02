Accudire i familiari anziani: dalla Csdl la proposta di poterlo fare professionalmente

Il comitato donne della FUPS-CSdL interviene sul tema dell'accudimento degli anziani, in particolare in questo strano anno di pandemia, proponendo di consentire ai famigliari che vorrebbero assistere i propri cari anziani o malati di farlo, anche professionalmente. Molti anziani, accuditi da persone esterne alla famiglia, incontrano gravi difficoltà dovute anche alla differenza di cultura e di linguaggio - sottolineano. Far sì che prendersi cura di un familiare sia una professione riconosciuta e retribuita dallo stesso famigliare anziano, agevolerebbe quelle persone non più giovanissime che perdono il lavoro e che non hanno maturato abbastanza contributi per arrivare alla pensione.