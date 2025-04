Acquisizione BSM, il CdA di Ente Cassa in audizione con il Comitato per il Credito e il Risparmio

Alla Presenza dei Segretari di Stato, membri del CCR, e di Banca Centrale sono stati illustrati i diversi aspetti della trattativa in corso con l’Investitore europeo che ha manifestato la volontà di acquisire la quota di maggioranza delle azioni di Banca di San Marino. "Incontro proficuo, fa sapere il Consiglio di Amministrazione di Ente Cassa, e che ha riaffermato la volontà condivisa di operare con determinazione per cogliere l’obiettivo di consolidare la nostra Partecipata BSM - scrive in una nota - accrescerne le competenze, la forza economica e la propensione ad innovare ed espandersi". Informa poi sui prossimi passaggi: "Una volta definiti gli aspetti tipici contrattuali, il piano industriale di medio periodo, potrà essere sottoscritto un accordo preliminare che, come previsto dalla legge, avvierà l’iter di approvazione finale da parte di BCSM".