Acquisti online con carte sammarinesi: dal 3 novembre obbligatoria la procedura di sicurezza "Sca"

Si chiama “Sca” ed è una procedura di riconoscimento per garantire la sicurezza quando si fa un acquisto in Rete. Si tratta di un'autenticazione a due fattori per far capire al sistema che siamo veramente noi a comprare online. Funzione introdotta da una direttiva europea e accolta a San Marino. La novità è gestita da “Bkn301”: nuova realtà legata a TP@y.

La Sca va abilitata per tutte le carte di cui si è in possesso entro il 3 novembre. Per farlo ci sono due strade possibili. La prima è scaricare la app “BKN301”, seguire la procedura indicata nel messaggio relativo alla novità oppure aggiornare la password nelle impostazioni della carta e, così, attivare la nuova funzione. Una volta abilitata, a ogni acquisto online si riceverà una notifica via app per autorizzare la transazione. La seconda strada è entrare nel Portale clienti del sito www.bkn301.sm e attivare la Sca tramite la parte dedicata alla impostazioni delle carte. In caso di dubbi, si possono consultare le guide scaricabili dallo stesso sito.