Acquisto maggioranza Bsm, il Comitato promette battaglia: "Facciamoci sentire, banca resti ai sammarinesi"

“Facciamoci sentire, Banca di San Marino deve rimanere in mano ai sammarinesi”: è l'appello lanciato dal Comitato per Bsm, gruppo di cittadini, risparmiatori e soci dell'Ente Cassa di Faetano che dicono un fermo “no” alla vendita del pacchetto di maggioranza dell'istituto di credito. Si rivolgono, tramite una nota, all'opinione pubblica invitando, in sostanza, a riflettere sulla cessione a un investitore estero e a collaborare insieme per una soluzione alternativa che coinvolga “più realtà imprenditoriali” interessate a far crescere la banca. Un istituto del territorio, ricordano, i cui bilanci sono tornati in utile dopo i periodi difficili degli Npl.

Interessata ad acquisire la quota di maggioranza di Bsm è la società San Marino Group. La Starcom Holding, sua partner con un fatturato di “oltre 3 miliardi di euro”, diventerà azionista di riferimento di Banca di San Marino. Bcsm dovrebbe pronunciarsi in proposito entro fine settembre. La società difende l'operazione di acquisto, definendo il partner come solido ed affidabile a livello internazionale, e ribadisce l'obiettivo di aumentare il capitale della banca di 20 milioni entro l'anno.

“Perché tanta fretta nello svendere la quota di maggioranza?” si chiedono, invece, i componenti del Comitato che promettono battaglia, anche in vista dell'assemblea dei soci di fine mese. “La scelta deve essere sempre dell'assemblea e mai relegata alla decisione di pochi”, sottolineano, ricordando la raccolta firme in proposito. Poi l'affondo: sembra che l'attuale governance, scrivono, voglia “decidere le sorti di un secolare istituto di credito senza curarsi di chi ne ha sostenuto e assecondato genesi e sviluppo”. Comitato che annuncia per il 12 e 24 settembre due conferenze pubbliche a Murata con esperti di credito cooperativo e di istituti ad azionariato diffuso.







