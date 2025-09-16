INFLAZIONE Ad agosto inflazione in aumento a Rimini, +2,4% rispetto al 2024 Dal 2019 i prodotti alimentari sono aumentati del 30,1%. La città si conferma tra le più care d'Italia

Da più di un anno, Rimini è tra le città più care d'Italia. A dirlo è la Federconsumatori, che segnala una crescita dei prezzi del 2,4% ad agosto, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Guardando al dato nazionale, è superiore quasi del'1%.

Ad incidere maggiormente sul bilancio delle famiglie sono le spese per la salute (+1,5%), per l'istruzione (+4,3%) e quelle alimentari (+5,3%). I nuclei familiari riminesi, secondo Federconsumatori, si troveranno a pagare 754 euro in più all'anno, sebbene stiano già facendo tanti tagli ai loro consumi: hanno ridotto pesce e carne del 16,9%, cercano sconti, prodotti in offerta e vicini alla scadenza, infine si registra un +12,1% di famiglie che fanno la spesa nei discount.

"Chiediamo che ci siano una serie di interventi - afferma Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori Rimini -, a partire dalla rimodulazione dell'Iva, che permetterebbe a ogni famiglia di risparmiare 500 euro all'anno, alla creazione di un fondo per la povertà alimentare, anche i dati Caritas ci dicono che sempre più famiglie italiane sono in difficoltà su questo fronte, la costituzione di comitati contro la speculazione con la partecipazione del Garante alla sorveglianza dei prezzi".



