Adesso.sm: decreto sulle imprese risposta concreta alle aziende

La maggioranza torna sul decreto che facilita l'avvio d'impresa, rimarcando il risparmio di tempo e denaro grazie ad una minor burocrazia. “ Una risposta concreta – scrivono - alle aziende che intendono insediarsi a San Marino ma anche a quelle già esistenti”. Adesso.sm ricorda le novità introdotte, dall’incremento delle autocertificazioni alla possibilità di presentare documenti in lingua inglese, dalla dilatazione dei tempi per il versamento del capitale sociale all’abolizione del principio di coerenza fra oggetto sociale e licenza. Senza dimenticare la possibilità di aprire una seconda sede senza costi aggiuntivi nei centri storici. Compito della politica – scrive la maggioranza - è dare risposte concrete, aiutando quei settori che rappresentano un comparto fondamentale nell’economia e, di riflesso, dando anche nuove prospettive in termini occupazionali. “Con questo provvedimento – conclude la nota - si forniscono ulteriori strumenti per attuare quel progetto di sviluppo previsto nel programma politico della coalizione.