Aeroporto Federico Fellini, AIRiminum completa gli espropri: al via la nuova accessibilità Concluso l’iter amministrativo per le aree strategiche dello scalo: interventi già avviati per sicurezza e viabilità, passo decisivo verso il nuovo distretto aeroportuale

Aeroporto Federico Fellini, AIRiminum completa gli espropri: al via la nuova accessibilità.

AIRiminum annuncia la conclusione del procedimento amministrativo di esproprio delle aree coinvolte nel progetto di messa in sicurezza e miglioramento dell’accessibilità dell’aeroporto internazionale Federico Fellini.

Il decreto è stato emesso dalla stessa società in qualità di soggetto delegato dall’ENAC, autorità espropriante. Le aree erano già nella disponibilità di AIRiminum da novembre 2025 grazie a un provvedimento di occupazione anticipata d’urgenza, che ha consentito di avviare subito le prime attività operative. Sono infatti già stati realizzati interventi di pulizia, messa in sicurezza e preparazione delle zone interessate. Il progetto rappresenta un passaggio chiave per lo sviluppo dello scalo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’efficienza dei sistemi di accesso e la gestione dei flussi veicolari e pedonali, oltre alla funzionalità complessiva della viabilità interna ed esterna.

L’intervento punta a superare le criticità dell’attuale assetto, come il sistema di accesso, più alti livelli di sicurezza per passeggeri e operatori, la razionalizzazione dei flussi di traffico e una maggiore integrazione dell’aeroporto con il territorio.

"Un risultato molto importante per AIRiminum e per il futuro dell’aeroporto di Rimini – ha dichiarato Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum – Questo passaggio ci consente di ottimizzare immediatamente la messa in sicurezza e il sistema di accesso allo scalo, ma anche di porre basi concrete per pianificare lo sviluppo futuro dell’infrastruttura”.

La conclusione dell’iter espropriativo costituisce inoltre il presupposto per la realizzazione del nuovo distretto aeroportuale, che sarà al centro della presentazione in programma il 23 aprile al Teatro Galli, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e del presidente ENAC Pierluigi Di Palma. Con questo passaggio, AIRiminum si propone il rafforzamento infrastrutturale dello scalo, con l’obiettivo di trasformarlo in una piattaforma integrata di piattaforma integrata di accesso, connessione e crescita per il territorio.

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