AEROPORTO RIMINI E SAN MARINO Aeroporto Fellini, 567mila passeggeri nella Summer 2026: +51,4% Nei primi 10 mesi sfiorata quota 592mila. Rimini supera Perugia e Ancona e conquista il primato nazionale di crescita tra gli scali con oltre 500mila passeggeri.

Aeroporto Fellini, 567mila passeggeri nella Summer 2026: +51,4%.

Il "Federico Fellini" di Rimini e San Marino chiude la stagione estiva 2026 con 566.909 passeggeri, il 51,4% in più rispetto ai 374.324 della Summer 2025. Il bilancio, riferito al calendario aeronautico IATA dal 29 marzo al 24 ottobre, conta 192.585 viaggiatori aggiuntivi. Aumentano anche i movimenti aerei, da 2.440 a 3.331 (+36,5%), e i posti offerti, da 444.210 a 660.963 (+48,8%), mentre il tasso medio di riempimento sale dall'84,3% all'85,8%.

A ottobre, mese di calendario, lo scalo ha registrato 53.727 passeggeri complessivi, di cui 52.941 commerciali: per questi ultimi l'aumento su ottobre 2025 è del 25,7%. Da gennaio a ottobre i passeggeri totali sono 591.992; quelli commerciali 582.499, in crescita del 45% sullo stesso periodo del 2025. AIRiminum conferma la previsione di superare quota 610mila a fine anno.

A trainare lo scalo sono i collegamenti internazionali: 509.852 passeggeri nei primi dieci mesi, pari all'86,1% del totale aeroportuale. Nella Summer 2026 la Polonia è il primo mercato estero con 114.423 passeggeri (+230,4% sul 2025), ossia il 20,2% del traffico stagionale. Segue il Regno Unito con 78.367 passeggeri (+29%), compresi 84 viaggiatori di aviazione generale. Tra le singole destinazioni aeroportuali guida Budapest (58.318 passeggeri), davanti a Tirana (53.553) e Cracovia (46.699). Considerando insieme Stansted, Gatwick e Heathrow, Londra è invece il primo mercato urbano, con 64.196 passeggeri.

Ryanair resta il primo vettore, con 323.421 passeggeri estivi (+26,9%), mentre Wizz Air arriva a 185.483 (+274,7%). Insieme le due compagnie coprono l'89,8% del traffico della stagione. I collegamenti di linea salgono da 18 a 22.

Secondo i dati Assaeroporti relativi a gennaio-settembre, Rimini ha registrato 537.923 passeggeri (+48,4%), superando Perugia (532.927) e Ancona (472.145) per la prima volta dalla pandemia: 4.996 passeggeri in più rispetto a Perugia. Il +48,4% è la crescita più alta tra i 28 aeroporti italiani con oltre 500mila passeggeri.

"Il Fellini sta conquistando una nuova posizione nel sistema aeroportuale italiano", commenta Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum. Per il 2027 sono annunciati la prima base Ryanair con due aeromobili e il nuovo collegamento easyJet con Berlino: i collegamenti di linea già previsti salgono a 28, con l'obiettivo di superare quota 30. "Non stiamo semplicemente facendo crescere un aeroporto: insieme stiamo costruendo una nuova dimensione internazionale per l'intero territorio", afferma Corbucci.

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