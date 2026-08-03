Aeroporto Fellini, luglio da record: 113mila passeggeri e crescita del 72%

L’Aeroporto internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini” chiude luglio con 113.466 passeggeri, il 72% in più rispetto ai 65.973 dello stesso mese del 2025. Il tasso medio di riempimento dei voli ha raggiunto il 91%, con il collegamento per Kaunas al livello record del 98%. Si tratta del secondo miglior luglio di sempre, dietro soltanto a quello del 2011, e del quarto miglior mese nella storia dello scalo.

Dopo il primato registrato a giugno, quando erano transitati 101.124 viaggiatori, il Fellini supera quota 100mila per il secondo mese consecutivo, circostanza che non si verificava dal 2011. Nei primi sette mesi del 2026 il traffico complessivo ha raggiunto 326.878 passeggeri, con un incremento del 40,6% sull’anno precedente.

RYANAIR E WIZZ AIR DOMINANO IL TRAFFICO

Le due principali compagnie dello scalo hanno movimentato insieme 101.365 passeggeri a luglio, pari all’89,4% del totale. Ryanair guida con 60.544 viaggiatori, seguita da Wizz Air con 40.821. Più contenuto, ma significativo per la diversificazione dell’offerta, il contributo di EasyJet, British Airways e Luxair.

Budapest è stata la destinazione più frequentata con 14.655 passeggeri, davanti a Londra, che tra Stansted, Heathrow e Gatwick ne ha totalizzati 12.865, e Cracovia con 10.263. Per Paese, la Polonia si conferma il primo mercato internazionale con 25.779 viaggiatori, seguita da Regno Unito, Ungheria e Italia. Questi primi tre mercati esteri hanno generato oltre la metà del traffico insieme alla Germania, tornata nei programmi con il collegamento per Colonia.

"Non stiamo cercando di riportare il Fellini al suo passato: stiamo assegnando all’aeroporto una funzione nuova nel futuro della destinazione", sottolinea l’amministratore delegato di AIRiminum Leonardo Corbucci. L’obiettivo dichiarato è consolidare i mercati strategici, allungare la stagione e trasformare ogni rotta in presenze turistiche, pernottamenti e valore per il territorio.







