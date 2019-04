Aeroporto Internazionale, OSLA: "Pretendiamo di più"

Osla parte dalle dichiarazioni rese dal segretario Michelotti a RTV in occasione della presentazione delle rotte estive dell'aeroporto internazionale Rimini-San Marino. Auspicava sistemi di collegamento rapido con lo scalo, definito una delle porte più importanti per il Paese. L'Organizzazione degli Imprenditori interviene per sottolineare tuttavia come ad oggi non si stiano sfruttando le potenzialità di una collaborazione, nonostante sia proprio grazie a San Marino che la struttura ha lo status di aeroporto internazionale. OSLA suggerisce di “pretendere di più, rilanciando la collaborazione con Airiminum, valutando anche una gestione condivisa delle strutture interne, sviluppando attività promozionali, a partire da un desk di presenza”.