Aeroporto Rimini – San Marino: 9 milioni per quattro interventi Un contributo della Regione Emilia-Romagna per l'impianto fotovoltaico a terra, la riqualifica del terminal e la messa in sicurezza e accessibilità

Aeroporto Rimini – San Marino: 9 milioni per quattro interventi.

Sono stati approvati dalla Regione Emilia-Romagna i 31 progetti di mobilità e viabilità che saranno cofinanziati con circa 81 milioni sui 137 disponibili, degli Fsc-Fondi di Sviluppo e Coesione 2021-2027. È questo l'esito del bando rivolto alla Città metropolitana di Bologna e agli otto Enti provinciali che hanno risposto alla manifestazione di interesse aperta dalla stessa Regione a inizio ottobre. A queste opere si affianca, per il territorio bolognese, il finanziamento dell'Interporto per 20 milioni.

Strade, ponti, rotatorie e riqualificazione dell’aeroporto di Rimini e San Marino, che riceve 9 milioni. Il contributo nel dettaglio ammonta a 1.038.265 euro per l'impianto fotovoltaico a terra. A questo si uniscono 2.836.000 euro per la riqualifica a infrastrutture e impianti terminal, 1.775.735 euro per lavori a infrastrutture e impianti airside e 3.350.000 euro per il piano di messa in sicurezza e accessibilità dello scalo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: