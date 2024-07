Aeroporto Rimini - San Marino, torre di controllo attiva fino alle 24:00 nel periodo estivo

La torre di controllo dell’aeroporto di Miramare sarà attiva fino alle 24 “per poter gestire eventuali ritardi delle compagnie”. Lo si legge in una nota di AIRiminum 2014, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, che esprime apprezzamento per l’intervento presso le autorità competenti da parte del Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami il quale, sensibilizzato dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, ha permesso di estendere per il periodo estivo la chiusura della torre di controllo.

“La chiusura della torre di controllo del Fellini alle 23 – commenta l'amministratore delegato Leonardo Corbucci – rappresentava un grave limite operativo per l’aeroporto. Desidero ringraziare il viceministro Bignami, l’ENAV e il sindaco Sadegholvaad che sensibilizzati della criticità, accentuata soprattutto nel periodo estivo, si sono immediatamente attivati per risolvere la problematica di disagio per l’aeroporto, per i passeggeri e per il territorio di Rimini estendendo l’operatività della torre di controllo fino alle 24. La possibilità di poter contare su un’ulteriore ora di operatività della torre di controllo nel periodo estivo – continua Corbucci – consentirà che non si ripetano problemi operativi come quelli della scorsa settimana con conseguenti disagi per i vettori e per i passeggeri. Sono convinto – conclude Corbucci – che anche per il futuro, in vista di una crescita attesa sostenuta dei voli, la collaborazione e il confermato supporto delle istituzioni coinvolte, contribuiranno a migliorare i servizi dell’aeroporto e risolvere le problematiche operative con un beneficio rilevante per la Clientela e il territorio”.