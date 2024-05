Aerospazio e space economy, Emilia Romagna e San Marino firmano un accordo quadro

A Bologna firmato un accordo quadro tra la Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino in materia di aerospazio. Più collaborazione e facilitare lo sviluppo del settore aerospaziale, in particolare la space economy e il sistema delle imprese e della ricerca dell'Emilia Romagna e della Repubblica di San Marino. È quanto prevede l'accordo quadro firmato a Bologna tra l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Vincenzo Colla e il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi, che hanno anche previsto la costituzione di un tavolo di lavoro permanente che definisca le singole attività e il coordinamento, e che verrà convocato con frequenza almeno semestrale.

Inoltre l'intesa prevede di agevolare networking tra imprese, e promuovere così economie di scala e sinergie utili a favorire un ecosistema forte e sviluppato. In più, l'avvio di spazi di confronto, per proporre idee utili allo sviluppo di normative che agevolino le attività del settore, aprendo alla partecipazione degli operatori economici emiliano-romagnoli e sammarinesi.

L'intento è favorire il reciproco coinvolgimento in progetti di ricerca e innovazione, ma anche azioni di divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche per il settore aerospazio. L'accordo si colloca all'interno del quadro normativo che fa riferimento alla convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino, del 31 marzo 1939, e che la Segreteria di Stato intende trasformare in un accordo di collaborazione strategica.