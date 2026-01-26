CARO VITA Affitti: nessun aggiornamento al canone di locazione per immobili ad uso abitativo nel 2026 In arrivo il Decreto Delegato della Segreteria di Stato per l'Industria, presto in Consiglio

Non è la prima volta che viene messo un freno, ma nel contesto attuale segnato dall'aumento del costo della vita e da una situazione economica delle famiglie aggravata da un'inflazione incalzante che erode il potere d'acquisto, il provvedimento assume oggi un rilievo ancora maggiore. La Segreteria di Stato all'Industria e Commercio ha infatti ritenuto opportuno, tramite Decreto Delegato presto in Consiglio, di stabilire la non rivalutazione del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo anche per il 2026, motivandola proprio con l'incremento del carovita. Alla base la variazione media dell'indice Istat è che tra gennaio e settembre 2025 si attesta infatti all'1,5%, mentre a San Marino raggiunge un +2,3 per cento, quasi il doppio.

"Noi stiamo cercando di mettere mano, - commenta il Segretario di Stato all'Industria, Rossano Fabbri - con una legge di emergenza a casa, tramite la Segreteria competente, la Segreteria di Stato al Territorio, alla situazione immobili e specialmente agli aumenti, che hanno subito notevolmente i prezzi degli immobili e anche degli affitti. Questo alla luce anche delle politiche fatte dal governo anche negli anni passati, dove naturalmente l'offerta è diminuita sempre di più a fronte del fatto che anche tramite la politica sulle residenze, insomma, c'è stato un aumento di domanda. Naturalmente la Repubblica di San Marino deve tenere in considerazione le proprie peculiarità, è un Paese relativamente piccolo dove anche un numero esiguo, 100, 200, 300 domande in più rispetto all'anno precedente, possono fare in qualche maniera schizzare verso l'alto i prezzi, come in effetti è successo. Ecco, alla luce di tutto questo, del fatto che i prezzi insomma sono molto molto alti, nonostante l'Istat ci dice di un aumento anche considerevole del costo della vita, il governo della Repubblica di San Marino ha deciso, per quanto riguarda naturalmente gli immobili ad uso civile abitazione, di non procedere ad alcun aumento per quest'anno, anche in ragione del fatto che occorre verificare anche le politiche che sono state messe in atto che efficacia hanno. Quindi mentre per gli usi commerciali, comunque gli usi industriali, c'è stato l'aumento che è stato proporzionale all'aumento del costo della vita (1,5%), per quello che riguarda le civili abitazioni, non ci sarà aumento".

Nel video l'intervista a Rossano Fabbri, Segretario di Stato all'Industria e Commercio.

