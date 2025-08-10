LAVORO Affondo della Csu: "Dal governo silenzio istituzionale inaccettabile" La Centrale sindacale chiede al Congresso risposta alle raccomandazioni dell'ILO e l'apertura di un tavolo di confronto

Affondo della Csu: "Dal governo silenzio istituzionale inaccettabile".

"Silenzio istituzionale inaccettabile", così la Centrale Sindacale Unitaria definisce la mancata risposta delle Segreterie di Stato competenti alla lettera inviata il 3 giugno scorso. La missiva sollecitava un confronto istituzionale urgente su 14 relazioni richieste dall'ILO entro settembre, da condividere con le parti sociali. I sindacati riferiscono che l'ILO ha espresso rammarico per il mancato invio per il secondo anno consecutivo, evidenziando "rischi per la credibilità internazionale e la trasparenza del dialogo sociale".

Inoltre il Comitato di Esperti ILO ha raccomandato l'inclusione di dati disaggregati e completi, in linea con l'Accordo di Associazione con l'UE.

Questo contesto si inserisce nel dibattito sull'Accordo di Associazione con l'Unione Europea e l'innalzamento del rating S&P a BBB+/A-2. La CSU sottolinea che "senza un confronto serio e strutturato con sindacati e associazioni datoriali, anche i risultati positivi sul piano finanziario rischiano di perdere forza nel medio periodo". Il dialogo sociale è definito "il cuore della democrazia".

Per i sindacati "a mancata risposta del Governo e delle Segreterie competenti "costituisce un campanello d’allarme per l’intero sistema Paese."



La CSU chiede quindi al Governo di esprimersi sulle richieste avanzate e di aprire un "tavolo di confronto urgente" per dare seguito alle sollecitazioni dell'ILO. "È tempo di passare dalle parole ai fatti" concludono Csdl e Cdls.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: