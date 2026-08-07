AFIS incontra l'Ambasciatore Colaceci: al centro fiscalità, pensioni e diritti dei frontalieri

Sul tavolo ci sono ancora diversi dossier aperti che riguardano migliaia di frontalieri: dalla doppia tassazione delle pensioni ai diritti sociali. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro tra l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, e una delegazione dell'Associazione Frontalieri Italia San Marino. Nel corso del confronto AFIS ha illustrato le proprie priorità, soffermandosi in particolare sulla questione fiscale.

Tra i temi affrontati, la doppia tassazione delle pensioni degli ex frontalieri. L'associazione ha ribadito la necessità di tutelare i pensionati sia sul piano economico sia su quello umano, chiedendo un'azione più incisiva e coordinata per arrivare a un quadro normativo chiaro e definitivo. Al centro del confronto anche le diverse interpretazioni della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata nel 2012. Secondo quanto ricorda AFIS, per San Marino le pensioni dovrebbero essere tassate esclusivamente nel Paese di erogazione, mentre per l'Italia esclusivamente nel Paese di residenza.

AFIS ha inoltre ribadito la volontà di essere un punto di riferimento anche per i cittadini sammarinesi che lavorano in Italia e ha confermato che nel 2026 tornerà a occuparsi dei temi previsti dal proprio Statuto, tra cui l'applicazione della Legge 104, gli assegni e le misure di sostegno familiare e i diritti sociali legati alla disabilità.









