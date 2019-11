Agenzia per lo Sviluppo Economico: i primi benefici dell'accordo con l'India

L'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino fa un punto sui primi benefici per l'economia sammarinese dopo l'accordo con l'India. Per alcuni è un mercato conosciuto da ampliare, per altri un'economia emergente da esplorare. Queste le ragioni che, in estrema sintesi, hanno spinto alcuni imprenditori sammarinesi a partecipare ai colloqui one-to-one organizzati dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico con i rappresentanti della Camera di Commercio italiana in India.

Oggi diversi operatori sammarinesi hanno avuto l'occasione di approfondire non solo la ricerca di nuovi clienti ma anche di nuovi partner. Altri incontri già fissati nel mese di novembre con i rappresentanti della Camera di Commercio italiana in Belgio e con i rappresentanti della Camera di Commercio italiana in Germania, anche per il mercato austriaco.