Agenzia per lo Sviluppo Economico: missione a Singapore per attrarre investitori e turisti

Continua, da parte dell'Agenzia per lo Sviluppo-Camera di Commercio di San Marino, l'attività per favorire l'apertura a nuovi mercati dell'economia del Paese. Il Delegato Affari Internazionali è da qualche settimana a Singapore, per incontri con futuri potenziali investitori. Diversi i settori di interesse: dalla blockchain al benessere; fino al fintech. La presentazione delle opportunità offerte dalla Repubblica ha interessato anche la Federazione Affari di Singapore, che rappresenta quasi 26.000 imprese. Attenzione particolare al comparto turistico. Al Titano, a Febbraio, verrà riservato gratuitamente uno spazio all'interno di una importante fiera di settore. Confermata, inoltre, dall'associazione agenti di viaggio di Singapore, la possibilità di organizzare, a marzo, una presentazione di San Marino, come meta turistica, a 20 agenzie della città-Stato del sud-est asiatico. Missione importante anche per valorizzare e registrare dati e contatti; necessari per programmare strategie di crescita.