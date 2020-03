Agenzia per lo Sviluppo Economico: si cercano 3 figure per segreteria, relazioni esterne e comunicazione

Emessi i bandi di selezione interna con procedura d’urgenza, riservati ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, per il Commissariato Generale Expo Dubai 2020 Il Commissariato Generale di San Marino per l’Esposizione Universale di Dubai 2020 informa che sono stati emessi in data odierna i bandi di selezione interna con procedura d’urgenza per le figure professionali necessarie al funzionamento dell’Ufficio Operativo del Commissariato Generale, ai sensi dell’art. 4 del DL nr 31 del 20-02-2020. Si cercano un Operatore Specializzato con funzioni di segreteria; Responsabile Relazioni Esterne e Vendite; Responsabile web, stampa, media e social

