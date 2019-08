Agenzia per lo Sviluppo, nuovo accordo con il Belgio

E' un altro passo nella strada per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese del Titano e che l'Agenzia per lo Sviluppo definisce di “rilevanza strategica”. Nuovo accordo con la Camera di Commercio italo-belga, punto di riferimento che consente di accorciare le distanze con le istituzioni europee, nel cuore di Bruxelles.

Interscambio fra San Marino e Regno del Belgio che – sottolinea l'Agenzia per lo Sviluppo – è favorito dall'esistenza dell'Accordo contro le doppie imposizioni fiscali, conforme agli standard OCSE, che risponde insieme alle esigenze di incoraggiare l'accesso ai mercati esteri e favorire in parallelo l'attrazione di investimenti sul Titano.

Nuove opportunità e strumenti per le imprese sammarinesi discendono dall'accordo che prevede scambio di informazioni in materia doganale, ricerca partner e agenti, organizzazione di appuntamenti, anche grazie alla presenza della sede dell'Ambasciata di San Marino a Bruxelles. A favorire i contatti in direzione dell'accordo proprio l'ambasciatore di San Marino in Belgio, Antonella Benedettini.