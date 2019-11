AZIENDE Agenzia per lo Sviluppo sigla accordo quadro con l'ICE ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane garantirà supporto alle aziende del Titano in oltre 70 paesi del mondo

Un tassello ulteriore nel sostegno da parte dell'Agenzia per lo Sviluppo alle aziende sammarinesi. Internazionalizzazione e spinta all'export è l'obiettivo, che ora si rafforza, grazie al supporto che la rete dell'Agenzia ICE, fornirà in oltre 70 paesi del mondo. L'importanza della formazione: il Segretario agli Esteri Renzi ricorda il corso di alta formazione in Processi di Internazionalizzazione, attivo a San Marino da 5 anni – insieme, segreteria Esteri e Università - nonché l'importanza della sinergia tra l'ASE e le sedi diplomatiche estere. Proprio l'ambasciatore d'Italia Guido Cerboni plaude alla collaborazione con la rete italiana, in uno scambio di mutua opportunità. Italia, ma non solo: dal Segretario all'Industria e Commercio Andrea Zafferani sottolineato lo sforzo dell'Agenzia per lo Sviluppo nel dare alle imprese strumenti per entrare al meglio nei mercati esteri.

Nel video, le interviste al Direttore Generale dell'ICE, Roberto Luongo e al Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo-Camera di Commercio, Massimo Ferdinandi







