ABU DHABI AIM: SdS Righi e il Ministro per il commercio estero emiratino sondano nuove opportunità

Si consolidano i rapporti tra San Marino e gli Emirati Arabi Uniti e si aprono nuove, concrete, opportunità economiche. Questa mattina il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi e l'Ambasciatore di San Marino negli Emirati, Elisabetta Bucci, hanno incontrato il Ministro per il commercio estero emiratino, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, a margine dell'Annual Investment Meeting di Abu Dhabi. Molti i temi condivisi e i punti di incontro, in particolare nei settori delle nuove tecnologie, dell'ospitalità e dell'aerospazio. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro per il Commercio estero degli Emirati Arabi Uniti “Abbiamo discusso delle relazioni bilaterali, delle potenzialità e delle grandi opportunità di investimento a San Marino. Lavoreremo da subito per esplorare maggiori partnership tra le nostre due nazioni. Vediamo San Marino come una destinazione per il settore dell'ospitalità, per la logistica e per lo sviluppo delle nuove tecnologie. Ci impegniamo e siamo pronti ad accogliere tutte le opportunità che arrivano dalla business community e da San Marino”.

Per Fabio Righi, sono diverse le possibili strade di collaborazione, sulle quali si comincerà a lavorare da subito. I lavori dell'Annual Investment Meeting si chiuderanno mercoledì, con l'intervento responsabile all'Industria in due panel dedicati all'economia sostenibile e al ruolo delle politiche economiche nelle sfide per il futuro.

