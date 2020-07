Al via i confronti per San Marino 2030: obiettivo "posizionamento di valore nel sistema internazionale"

Partono i confronti per il progetto "San Marino 2030": un'iniziativa che ha come obiettivo lo sviluppo a lungo termine del Paese. Al centro dei lavori la Segreteria di Stato all'Industria che sta tenendo, nel corso della giornata, una serie di incontri. Il primo, a palazzo Begni, con i rappresentanti del Governo. Ai confronti partecipa anche l'ex ministro dell'Ambiente italiano, Gian Luca Galletti, come consigliere di amministrazione della società Nomisma Spa. Diverse, infatti, le parti al tavolo tra le quali anche un team tecnico. Dopo il confronto con l'esecutivo, quello con i rappresentanti delle categorie economiche, dell'Agenzia Sviluppo e dell'Università. Lo scopo dichiarato dal segretario di Stato Fabio Righi è quello di lavorare per consentire all'economia sammarinese un "posizionamento di valore" nel sistema internazionale. Oggi pomeriggio il dialogo con gli esponenti di maggioranza e opposizione.