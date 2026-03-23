Al via i corsi gratuiti di USOT per i titolari di attività ricettive in territorio sammarinese

Per tutti coloro che hanno aperto o vorrebbero avviare attività ricettive nel territorio di San Marino, la normativa vigente richiede requisiti soggettivi specifici come un certificato professionale, in assenza del quale si può avviare attraverso la formazione.

È proprio questo che fa USOT, l'Unione San Marinese Operatori del Turismo, un corso di abilitazione di 16 ore finalizzato a gestire i vari processi e le fasi in cui si articola un'attività ricettiva anche alla luce dei continui cambiamenti sulla scena locale e internazionale.

Come ha spiegato Annachiara Sica, Dirigente dell'Ufficio del Turismo, "Gli obiettivi sono sicuramente fornire una panoramica su quello che è il tessuto turistico sammarinese, e su tutte le fondamentali pratiche di accoglienza e ospitalità che devono seguire i titolari di strutture ricettive".

Il corso che l'Ufficio del Turismo ha affidato a USOT è cominciato il 23 marzo e prevede quattro moduli che vanno a integrare gradualmente le conoscenze e le competenze degli iscritti. Si parte dal quadro normativo per poi continuare con la gestione dei servizi e infine il marketing e la promozione.

"Quello che a noi serve, come abbiamo detto in altre occasioni, è cercare di implementare i servizi, le opportunità che abbiamo, soprattutto nei mesi di spalla, per consentire alle strutture che già ci sono e a quelle che ci saranno, di poter avere una copertura più costante nel corso dell'anno delle presenze in struttura" ha affermato il Coordinatore USOT Alessandro Zanotti, "Anche la tecnologia gioca un ruolo importante in questo senso. Noi nei nostri corsi, soprattutto a partire dall'anno scorso, abbiamo cercato di implementare anche i principi di intelligenza artificiale da applicare ad esempio al marketing, alla comunicazione, allo sviluppo di messaggi promozionali".







