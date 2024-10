Al via il ponte di Ognissanti: sul Monte alberghi verso il 90% di occupazione, in un fine settimana all'insegna del dolce

Dieci milioni gli italiani in viaggio per il weekend di Ognissanti. Il ponte, complice il tempo mite, fa gola a molti. E il turismo sammarinese si prepara: tante le iniziative organizzate per Halloween. Ce n'è per tutti i gusti, a partire proprio dal palato. A CioccolaTi - in centro storico fino al 3 novembre – tredici grandi maestri accoglieranno i turisti con le loro delizie.

Al calar delle tenebre un cambio deciso di atmosfera con spettacoli di fantasmi per tutte le età. Gli esercenti sammarinesi, alle prese con le prenotazioni, si aspettano buone performance. Il Presidente dell'Usot Rossano Ercolani preannuncia un'occupazione degli hotel al 65% nella giornata di venerdì, mentre tra sabato e domenica la percentuale sale al 90%.

Circa 9 milioni di turisti, invece, resteranno in Italia, prediligendo località d'arte, seguite da montagna e mare. Anche Rimini si sta vestendo a festa, tra discoteche e iniziative da brivido. Per evitare disordini, questa notte sarà intensificata l'attività delle forze dell'ordine nelle zone di maggior aggregazione, con particolare attenzione a centro storico, stazione e centri commerciali. Occhi puntati sulla frazione Ospedaletto di Coriano, teatro in passato di episodi di vandalismo. Tornando alle mete turistiche, poco più di un milione volerà all'estero, nelle grandi capitali europee.

Da quanto emerge dall'indagine di Federalberghi, la durata della vacanza sarà di 3 giorni. Costerà in media 462 euro a persona per un giro di affari di quasi 5 miliardi. Altro dato che non va trascurato riguarda chi rimarrà a casa: ben l'87% degli italiani. Il 51% dei quali sta rinunciando per ragioni economiche dovute all'aumento del costo della vita.