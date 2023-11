Al via il referendum tra i datori di lavoro per l’approvazione del Contratto Collettivo di Lavoro

Al via il referendum tra i datori di lavoro per l’approvazione del Contratto Collettivo di Lavoro.

Al via il referendum tra i datori di lavoro per l’approvazione del Contratto Collettivo di Lavoro del Settore Servizi ANIS e OSLA, le associazioni datoriali maggiormente rappresentative delle imprese del settore dei Servizi invitano tutti i datori di lavoro a partecipare alla consultazione referendaria per approvare l’accordo, firmato il 19 settembre dalle associazioni datoriali ed i sindacati. Si è votato ieri, si proseguirà martedì 21 novembre dalle 8:30 alle 18:30 e mercoledì 22 novembre dalle 8:30 alle 12:30 presso la sala Montelupo a Domagnano. Questo Contratto di lavoro attendeva il suo rinnovo da 5 anni e prevede complessivamente l’aumento delle retribuzioni al 6%, nell’arco temporale 2018- 2024.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: