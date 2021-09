Al via la visita "Article 4" del Fondo Monetario: focus su dati economici, effetti del Covid e riforme strutturali

Sullo sfondo restano le riforme strutturali da attuare: una questione su cui l'Fmi si è già soffermato. Dall'organizzazione potrebbero arrivare indicazioni per attuare un programma di interventi, come avviene ogni anno al termine della missione “Article 4”.

I lavori sono iniziati ieri e andranno avanti per una settimana da remoto, per poi tornare in presenza la prossima con confronti con istituzioni e categorie. Al centro i dati economici e la situazione del Paese, anche considerando gli effetti del Covid. Tra gli aspetti giudicati positivamente dal Fondo, spiega il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, c'è l'ingresso di San Marino sui mercati internazionali.

"La messa in sicurezza del sistema bancario e finanziario - afferma Gatti - è stata affrontata in maniera massiva". Restano le altre riforme che "hanno bisogno di una condivisione". Sul tavolo quella delle pensioni, dell'Iva, la revisione dell'Igr e la riforma del lavoro.

