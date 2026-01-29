Al via "SMUVI", il nuovo servizio bus a chiamata

Dal 2 marzo arriva SMUVI, il nuovo trasporto pubblico a chiamata, tramite applicazione, già scaricabile, per effettuare le prenotazioni. A Palazzo Mercuri, questa mattina, la presentazione. E' la risposta del Governo al problema dei bus vuoti che circolano in Repubblica, definendo così un cambio di paradigma a beneficio di un servizio più veloce ed efficace. Una priorità indicata dai Segretari Bevitori e Gatti all'inizio legislatura dai. Si parte in via sperimentale e gratuita per almeno sei mesi. Il servizio – precisa il Direttore AASS, Raoul Chiaruzzi - è sulle fermate esistenti degli autobus. Oltre all'app, a disposizione degli utenti anche il numero 0549 883700 per prenotare telefonicamente le corse. Il trasporto scolastico, invece, rimarrà invariato. Prevista grande flessibilità, servendo anche le zone periferiche.

SMUVI sarà attivo nei giorni feriali dalle 8:30 alle 20:00. Venerdì, sabato e prefestivi, prolungamento fino all'1.00 di notte. Domenica e giornate festive: dalle 8:00 alle 20:00. Nei prefestivi prolungamento del servizio fino all'1:00. Nel periodo estivo, dalle 6:30 alle 20:00 con orario continuato. Venerdì, sabato e prefestivi sempre fino all'1.00. Domenica e giornate festive Servizio a chiamata dalle 8:00 alle 20:00 con orario continuato. Nei prefestivi prolungamento del servizio fino all'1:00 del giorno successivo (ora entro cui deve terminare il viaggio a bordo di ogni passeggero). Sul sito web AASS https://www.aass.sm/site/home/trasporti/servizio-autobus/servizio-autobus-a-chiamata-smuvi/faq-smuvi.html, le risposte utili a tutte le domande frequenti.

Il progetto si avvale della preziosa collaborazione dell'Università di San Marino – Corso di Design, per la parte grafica: livrea ad hoc sui mezzi e una campagna di comunicazione fresca e riconoscibile.

Il Segretario di Stato alle Finaze con delega ai Trasporti, Marco Gatti rimarca il valore strategico dell'operazione, anche sul fronte del risparmio per lo Stato. "Un atto di fiducia verso l'innovazione", per il Segretario di Stato al Lavoro con delega all'AASS, Alessandro Bevitori.

