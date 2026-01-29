TRASPORTO INTELLIGENTE Al via "SMUVI", il nuovo servizio bus a chiamata Progetto in sinergia tra Segreterie di Stato Finanze e Lavoro, AASS e UNIRSM

Dal 2 marzo arriva SMUVI, il nuovo trasporto pubblico a chiamata, tramite applicazione, già scaricabile tramite QR Code, per effettuare le prenotazioni. Presentazione a Palazzo Mercuri con i Segretari di Stato al Lavoro con delega all'AASS, Alessandro Bevitori e alle Finanze con delega ai Trasporti, Marco Gatti, Azienda dei Servizi e Università. “Una sorta di 'uber pubblico' che trae spunto dalle migliori esperienze italiane ed europee. Pubblico perché così dev'essere, però efficace – ribadisce il Segretario Bevitori. E' la pronta risposta del Governo al problema dei bus vuoti che circolano in Repubblica. Un cambio di paradigma per un servizio più veloce ed efficace, cucito addosso alle esigenze dei cittadini.

Si parte in via sperimentale e servizio gratuito per 7 mesi, fino al 30 settembre. "Dal 2 di marzo - ricorda Bevitori - sarà attiva l'applicazione SMUVI e per questo avremo solamente riscontri positivi: dalla efficienza del servizio, dalla possibilità di dare risposte all'ambiente e quindi anche alla sostenibilità. Ci sono solamente lati positivi ad utilizzare SMUVI, quindi sproniamo la cittadinanza in questo, appunto, anche con i primi sei (sette) mesi gratuiti e qui crediamo di essere l'unico Paese, San Marino in questo caso, a offrire un servizio di questo tipo".

Il Segretario Gatti rimarca il valore strategico dell'operazione, sul fronte del risparmio per lo Stato e non solo. Attualmente il trasporto pubblico - extra trasporto per le scuole - incide per circa 2 milioni di euro. "Costi significativi e mancanza di servizio, - rileva Gatti - perché l'utilizzo del trasporto pubblico in San Marino praticamente non esiste, sono poche persone che non sono automunite che lo utilizzano, ma tutti gli altri no, quindi insieme col collega Bevitori ci siamo fortemente interrogati di quella che poteva essere una soluzione, questa ci sembrava un qualche cosa che potesse andare a incontrare le esigenze delle persone che hanno bisogno di muoversi e riuscendo a dare un servizio più puntuale rispetto a quelle che erano le tratte tradizionali a cui noi siamo abituati".

Il servizio – precisa il Direttore AASS, Raoul Chiaruzzi - è sulle fermate esistenti degli autobus, non porta a porta. Oltre all'app, a disposizione degli utenti anche il numero 0549 883700 per prenotare telefonicamente le corse. Il trasporto scolastico, invece, rimarrà invariato. Grande flessibilità, raggiungendo le zone periferiche solitamente meno servite.

SMUVI è attivo tutto l’anno, anche la domenica e i festivi.

Nel dettaglio:

Orario invernale (dal 2 marzo al 14 giugno)

1. Giornate feriali Dalle ore 8:30 alle 20:00. Venerdì, sabato e prefestivi prolungamento del servizio fino alle ore 01:00 del giorno successivo (ora entro cui deve terminare il viaggio a bordo di ogni passeggero).

2. Domenica e giornate festive: Dalle ore 8:00 alle 20:00. Nei prefestivi prolungamento del servizio fino alle ore 01:00 del giorno successivo (ora entro cui deve terminare il viaggio a bordo di ogni passeggero).

Orario estivo dal 1 aprile al 7 aprile e dal 15 giugno all’avvio dell’anno scolastico 2026/2027

1. Giornate feriali Dalle ore 6:30 alle ore 20:00 con orario continuato. Venerdì, sabato e prefestivi prolungamento del servizio fino alle ore 01:00 del giorno successivo (ora entro cui deve terminare il viaggio a bordo di ogni passeggero).

2. Domenica e giornate festive Servizio a chiamata dalle ore 8:00 alle ore 20:00 con orario continuato. Nei prefestivi prolungamento del servizio fino alle ore 01:00 del giorno successivo (ora entro cui deve terminare il viaggio a bordo di ogni passeggero).

Sul sito web AASS https://www.aass.sm/site/home/trasporti/servizio-autobus/servizio-autobus-a-chiamata-smuvi/faq-smuvi.html, le risposte utili a tutte le domande frequenti. In risalto l'impegno straordinario dell'Azienda e dei suoi dipendenti, “per integrare la nuova tecnologia con la rete esistente”. "Noi abbiamo chiesto un grande sforzo ai nostri collaboratori dell'Azienda dei servizi - fa sapere Chiaruzzi - per un'attività di pianificazione, di programmazione, ma anche per un'estensione degli orari per garantire comunque ai nostri cittadini il miglior servizio possibile".

Il progetto si avvale della preziosa collaborazione dell'Università di San Marino per la parte grafica: livrea ad hoc sui mezzi, una campagna di comunicazione fresca e riconoscibile – ricorda il Direttore del Corso di Design, Massimo Brignoni in team con Laura Tentoni. "Ci fa veramente tanto piacere essere parte di questo progetto - conferma Laura Gobbi, Direttrice UNIRSM - che cambierà davvero tanto il futuro della mobilità sammarinese e anzi speriamo che con il nostro contributo, con l'immagine che l'Università ha creato per SMUVI si riesca ad attrarre tante persone ad utilizzarlo".

Nel video le interviste al Segretario di Stato al Lavoro con delega all'AASS, Alessandro Bevitori; al Segretario di Stato alle Finanze con delega ai Trasporti, Marco Gatti; a Raoul Chiaruzzi, Direttore AASS; a Laura Gobbi, Direttrice UNIRSM.

