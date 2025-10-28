Alessandra Mularoni (Comitato per BSM): "Banca solida, ciascuno faccia la sua parte con responsabilità" Si susseguono le reazioni dopo la mancata cessione di Banca di San Marino. Intervengono la esponente del Comitato - di recente nominata nel CdA di Ente Cassa di Faetano -, e con un comunicato congiunto RETE e Demos

Per mesi ha lottato, Alessandra Mularoni, insieme al “Comitato per BSM”; opponendosi alla vendita del pacchetto di maggioranza della banca, e insistendo sul concetto di territorialità. Poi il no di Via del Voltone all'operazione; e la vicenda giudiziaria ormai sulla bocca di tutti. Dopo il sollievo per lo stop alla cessione, il pensiero della neo-nominata esponente del CdA dell'Ente Cassa di Faetano è ora rivolto alla cittadinanza. Sottolinea come la crisi creatasi sia esterna.

“Ha riguardato l'Ente; per cui la banca è nelle condizioni di solidità per far fronte in maniera efficace a questa situazione. È chiaro che ciascuno di noi deve fare la sua parte con responsabilità”. “Non si può gettare con l'acqua sporca il bambino – sottolinea Mularoni -. Il bambino deve essere curato e noi cittadini, in tutti i livelli di responsabilità e di ruoli che abbiamo, dobbiamo avere a cura, cura del nostro Paese e anche delle realtà che hanno fatto crescere questo Paese. Banca di San Marino è una di queste e lo ha fatto in cento anni di storia”.

Nel frattempo si susseguono le reazioni. Anche RETE e Demos – con un comunicato congiunto - insistono sulla necessità di “preservare la calma”. Ciò che accade nell'Ente – si sottolinea - non riguarda l'operatività dell'istituto di credito. Sguardo che si allarga poi all'intero Paese. “Non ha ancora fatto pace con il proprio passato”, sostengono le due forze. Avrebbero auspicato l'unione delle forze istituzionali in una “task force”; senonché “la divisione tra vecchi gruppi di potere” - recita la nota - continuerebbe a condizionare la capacità di reazione. Non manca un aspro j'accuse. Il CdA dell'Ente “ha visto, e in parte vede ancora, – si legge nel comunicato - la presenza di figure che in passato non si sono fatte scrupoli di ottenere compensi milionari non dichiarati al fisco per mere segnalazioni immobiliari”. Da qui l'auspicio di una cesura, da parte di tutte le forze “sane” del Paese, nei confronti dei “personaggi che – affermano Demos e RETE – continuano a riprodurre la cultura mefitica degli anni '90”. Presa di posizione durissima, insomma; che si chiude con la richiesta di fare “piena luce” sulla vicenda. Anche sulle responsabilità “politiche”, che ad avviso delle due forze di opposizione appaiono “sempre più schiaccianti”.

Nel servizio l'intervista ad Alessandra Mularoni – Direttivo “Comitato per BSM”



