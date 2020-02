Alessandro Rossi alla guida di San Marino Innovation Sostituisce il dimissionario Sergio Mottola

Dal 22 febbraio scorso Sergio Mottola non ricopre più l’incarico di Presidente e Direttore del Comitato Scientifico dell’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino - San Marino Innovation. Al suo posto Alessandro Rossi, in qualità di Vice Presidente facente funzioni. Rossi assume tutte le deleghe esecutive, i poteri e le funzioni del Presidente e del Direttore del Comitato Scientifico. Ha già preso servizio: risulta pertanto garantita – fa sapere l'istituto - la continuità delle attività.

